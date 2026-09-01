Умер звезда фильма «В бой идут одни старики»

В Киеве на 88-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Леонид Марченко — театральный и киноактер, звезда фильма «В бой идут одни «старики»». Более 60 лет его жизни были связаны с Киевским театром юного зрителя на Липках.



Об этом сообщает Киевский академический театр юного зрителя на Липках.

«За это время он создал около 50 сценических образов — ярких, живых и незабываемых. Его помнят по спектаклям «Недоучка», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинный Чулок», «Вишневый сад» и многим другим. Его актерские работы навсегда останутся в истории украинского кино. Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены», — говорится в сообщении театра.



Прощание с актёром состоится 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках (ул. Липская, 15/17). Точное время будет сообщено театром дополнительно.



