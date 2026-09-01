Путин: стремление Армении в ЕС - законное право страны, но это создает сложности для пребывания в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой как можно быстрее определиться с планами по вступлению в Евросоюз.

"Повторяю ещё раз: с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую и экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться", - сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном.

"Конечно, за выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Но при этом, как мы и говорили, важно сугубо объективно, на основе реалий предпринять соответствующие шаги", - отметил он.

Путин напомнил, что поддержал на последнем саммите ЕАЭС инициативу Пашиняна относительно проведения референдума насчет возможного вступления Армении в ЕС.

"Я прямо упомянул о том, что премьер-министр Пашинян Никол Воваевич объявил об этом. Попросил тоже коллег это поддерживать. Чем быстрее мы определимся, тем лучше", - сказал он.

"Потому что нам тоже нужно понять, как развивать отношения с Арменией, прежде всего, в экономическом плане", - добавил Путин.

Он объяснил, что некоторые аспекты регулирования сельхозпродукции, вопросы регулирования технических различных норм и стандартов абсолютно не совпадают в ЕАЭС и в ЕС.

Источник: Интерфакс