Трамп: Когда восстанет народ Ирана?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен добиваться договоренностей с Ираном о прекращении вооруженного конфликта.

«Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров, как об этом сообщил фейковый [американский телеканал] ABC News. Мне совершенно безразлично, подпишут ли они соглашение, которое не представляет для них никакой ценности», — написал американский лидер в Truth Social.

По словам Трампа, нынешняя ситуация устраивает его больше. «Мне гораздо больше нравится наше текущее положение, при котором мы почти полностью контролируем Ормузский пролив, а их экономика полностью рушится», — отметил он. Трамп добавил, что Иран лишь откладывает неизбежное, задав вопрос: «Когда иранский народ восстанет и будет вести борьбу?»

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него проходит около 25% мировых объемов торговли нефтью и примерно 20% сжиженного природного газа.

В конце августа администрация США фактически дала понять, что отказывается от масштабного применения военной силы против Ирана и намерена перейти к попытке экономического давления на страну посредством санкций.