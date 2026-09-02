В августе игры «Poz-Qazan» принесли выигрыши на сумму почти 15 миллионов манатов

Увлекательные игры «Poz-Qazan» от «Azərlotereya» — законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в стране — продолжают радовать участников выигрышами.

В августе в играх «Poz-Qazan» было зарегистрировано в общей сложности 3 052 864 выигрышных билета. Общая сумма выплаченных по ним выигрышей составила 14 953 326 манатов. Среди них было 17 крупных выигрышей. Самый крупный выигрыш месяца был зафиксирован в лотерее «Meqa 7». Житель Губы выиграл 100 000 манатов, пополнив ряды счастливых победителей.

По трём билетам «Uğurlu 7» и одному билету «Sür Qazan» было выиграно по 10 000 манатов, а в лотереях «4 Fəsil» и «Bəxt açarı» — по 5 000 манатов. Игра «Qoşa» порадовала обладателей сразу 10 билетов выигрышами по 4 000 манатов. Выигрышные билеты были зарегистрированы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Гахе, Балакене, Фюзули, Агджабеди, Астаре, Джалилабаде, Имишли и Саатлы.

Джекпот тиражной лотереи «4+4» от «Azərlotereya» в настоящее время достиг рекордного уровня, превысив 2 000 000 манатов, и ждёт своего счастливого обладателя. Кроме того, в различных играх «Poz-Qazan» можно выиграть крупные призы в размере до 500 000 манатов.

Билеты можно приобрести на сайтах Azərlotereya.com и Misli.az, в точках продаж «Azərlotereya», пунктах «Misli», отделениях «Azərpoçt», сетях магазинов «Araz» и OBA, а также в других магазинах и киосках.