Баку собирает евразийский пазл

Внешняя политика государства особенно хорошо читается не по отдельным визитам и заявлениям, а по последовательности событий.

Иногда дипломатическая повестка, которая на первый взгляд выглядит как набор самостоятельных мероприятий, при более внимательном рассмотрении складывается в единую стратегическую линию. Именно так сегодня выглядит развитие отношений Азербайджана с Кыргызстаном и в более широком смысле - с государствами Центральной Азии. Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в конце июля, заключение Договора о союзнических отношениях, последовавший в августе государственный визит в Узбекистан и участие накануне азербайджанского лидера в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке демонстрируют уже не эпизодическое, а системное продвижение Баку в центральноазиатском направлении, и указанная последовательность данных визитов весьма показательна. Между этими событиями просматривается общая политическая логика. Баку последовательно укрепляет двустороннюю основу своих отношений с отдельными государствами региона, а затем использует эту основу для продвижения более широкой повестки - транспортной связанности, торговли, энергетики, гуманитарного сотрудничества и укрепления взаимодействия на евразийском пространстве.

Государственный визит Ильхама Алиева в Кыргызстан 31 июля стал в этом отношении принципиальным событием. В ходе визита состоялось третье заседание Межгосударственного совета двух стран, а главным политическим результатом стало подписание Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном. Сам Ильхам Алиев назвал этот документ высшей степенью взаимодействия, подчеркнув, что он вывел отношения между двумя братскими странами на уровень союзничества.

Значение договора выходит далеко за рамки дипломатической символики. Союзнические отношения создают более прочную политическую основу для долгосрочного взаимодействия и закрепляют особый характер двусторонних связей. Для Баку это особенно важно с учетом растущего значения Центральной Азии как самостоятельного центра экономической и политической активности Евразии.

При этом Кыргызстан интересен Азербайджану не только как двусторонний партнер. Географическое положение страны делает ее одним из звеньев формирующейся системы транспортных связей между Китаем, Центральной Азией, Каспийским морем, Южным Кавказом и европейскими рынками. Поэтому союзничество Баку и Бишкека имеет потенциальное значение и для более широких проектов региональной связанности.

Показательно, что в тот же день, когда был подписан Договор о союзнических отношениях, в Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии. Визит таким образом с самого начала имел более широкое измерение. Так, укрепление азербайджано-кыргызских отношений одновременно сопровождалось расширением контактов Баку с центральноазиатским регионом.

Последующие события августа эту тенденцию подтвердили. 24 августа завершился государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан. В ходе визита стороны закрепили дальнейшее развитие стратегического партнерства, уделив внимание торгово-экономическим связям, инвестиционному сотрудничеству и транспортной взаимосвязанности. Важность этого направления для общей региональной логики заключается в том, что Узбекистан, как крупнейшая по населению страна Центральной Азии, располагает значительным экономическим потенциалом и заинтересован в выходе на западные рынки через альтернативные транспортные маршруты. Тем самым азербайджано-узбекское взаимодействие дополняет связи Баку с Кыргызстаном и Казахстаном и расширяет географию сотрудничества Азербайджана в Центральной Азии. К концу месяца Баку подошел к мероприятиям ШОС в Бишкеке уже с укрепившимися двусторонними позициями в Центральной Азии.

Поэтому рабочий визит азербайджанского президента в Кыргызстан 31 августа - 1 сентября следует рассматривать именно в этом контексте. Формальной целью поездки было участие в мероприятиях ШОС, однако политическое содержание визита оказалось значительно шире. Бишкек вновь стал площадкой, на которой Азербайджан развивал отношения с Кыргызстаном и другими государствами Центральной Азии, обсуждал региональные вопросы с Турцией и Ираном, а также продолжал прямой диалог с Арменией и Россией.

Показательна также встреча Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, транспорт и логистику, значение Среднего коридора, а также перспективы проведения в Баку саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Именно азербайджано-казахстанское взаимодействие имеет особое значение для развития Среднего коридора: Казахстан формирует его восточное звено, а Азербайджан - один из ключевых участков маршрута на Каспии и Южном Кавказе. Поэтому сотрудничество двух стран выходит за рамки двусторонних отношений и непосредственно влияет на возможности расширения грузовых потоков между Центральной Азией и европейскими рынками.

Именно транспортная составляющая позволяет наиболее четко увидеть экономическое содержание центральноазиатского направления политики Баку. Азербайджан и государства Центральной Азии объективно заинтересованы в развитии маршрутов, соединяющих Восток и Запад. Каспийское море в этой системе становится не разделяющим, а соединяющим пространством. Азербайджан, располагающий развитой портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктурой, стремится укрепить свою роль одного из ключевых узлов этой системы.

Средний коридор в данном контексте - гораздо больше, чем транспортный маршрут. Его развитие создает сеть экономических взаимозависимостей, в которой интересы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и других государств пересекаются в конкретных инфраструктурных и торговых проектах. По мере роста этих связей увеличивается и политическое значение самой региональной связанности.

В этом контексте июльский договор с Кыргызстаном приобретает дополнительный смысл. Союзнические отношения формируют политический фундамент для более широкого экономического взаимодействия, тогда как формат «ШОС плюс» позволяет Азербайджану использовать накопленный двусторонний потенциал в многосторонней среде.

Участие Ильхама Алиева в мероприятиях ШОС поэтому нельзя рассматривать исключительно как протокольный эпизод. Азербайджан не является членом организации, он выступает в статусе ее партнера, однако формат «ШОС плюс» дает Баку возможность непосредственно участвовать в обсуждении вопросов, имеющих значение для Евразии, поддерживать контакты с государствами-членами ШОС и представлять собственное видение региональной безопасности, транспортной и экономической связанности.

При этом азербайджанская повестка в Бишкеке не ограничивалась Центральной Азией. Одним из важнейших событий стала встреча Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили практические проявления дивидендов мира - экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна и других товаров через территорию Азербайджана, развитие торговых и энергетических связей. Отдельное внимание было уделено делимитации границы и реализации TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - Маршрут Трампа ради международного мира и процветания).

Здесь появляется еще одна важная составляющая общей картины. На одной международной площадке Баку одновременно продвигает нормализацию отношений с Арменией, развитие новых коммуникаций на Южном Кавказе и укрепление транспортных связей с Центральной Азией и Турцией. Эти процессы постепенно начинают работать друг на друга: мирная повестка на Южном Кавказе расширяет возможности для коммуникаций, а развитие Среднего коридора повышает значение устойчивых маршрутов между Центральной Азией, Каспием и Западом.

Цепочка летних визитов и бишкекских встреч показывает, как меняется вес Баку на евразийской карте. Когда азербайджано-армянская нормализация обретает экономическое содержание, а транзитные потоки из Центральной Азии связываются с каспийской инфраструктурой, дипломатические договоренности получают практическое воплощение. Азербайджан сегодня фактически соединяет направления, которые прежде развивались преимущественно параллельно, превращая географическое положение страны в реальный ресурс региональной связанности.