Председатель Правления: После Отечественной войны обезврежено более 260 тысяч мин и других взрывоопасных предметов

С момента окончания Отечественной войны ANAMA и другие структуры, привлеченные к гуманитарным работам по разминированию, очистили более 298 тысяч гектаров территории, обезвредили более 260 тысяч мин и других взрывоопасных предметов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на открытии IV Международной конференции по противоминной деятельности.

Он подчеркнул, что эти цифры означают вновь введенные в эксплуатацию дороги, возрожденные села, восстановленные линии электропередач, возвращенные в сельхозоборот земли и созданные возможности для возвращения людей на родные земли.

«С ноября 2020 года операции по разминированию осуществляются в координации с процессом реконструкции освобожденных от оккупации территорий и восстановления городов. За этот период было разминировано более 103 тысяч гектаров земли специально для строительcтва жилищной инфраструктуры, что позволило создать новые населенные пункты, комплексы, школы, больницы, общественные объекты и необходимые службы для возвращающихся жителей. Кроме того, были разминированы территории, важные для реализации дорожного строительства, энергетической инфраструктуры, сельского хозяйства и других приоритетных проектов».