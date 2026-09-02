 «Азербайджан теперь очень близок мне»: Японская блогерша готовит долму, кутабы и пахлаву - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

«Азербайджан теперь очень близок мне»: Японская блогерша готовит долму, кутабы и пахлаву - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова14:20 - Сегодня
«Азербайджан теперь очень близок мне»: Японская блогерша готовит долму, кутабы и пахлаву - ВИДЕО

Для знакомства с другой страной не всегда нужны туристическая поездка, учебник по истории или многочасовой документальный фильм.

Иногда достаточно попробовать блюдо, узнать его историю, повторить рецепт на собственной кухне и постепенно обнаружить, что за незнакомым названием скрывается целая культура.

Именно через еду с Азербайджаном знакомится 38-летняя японка Джо Маччу из Фукуоки. Она ведет страницы в социальных сетях, где готовит блюда разных стран мира, подробно показывает процесс приготовления, красиво оформляет готовые блюда, пробует их и делится своими впечатлениями. Однако среди многочисленных кухонь, представленных в ее контенте, особое место постепенно заняла азербайджанская.

Долма, довга, пахлава, кутабы, ярпаг долмасы и другие блюда азербайджанской кухни появляются в ее публикациях все чаще. При этом интерес блогерши к Азербайджану не ограничивается исключительно гастрономией. Судя по ее рассказам и реакции на комментарии подписчиков, вместе с национальными блюдами она постепенно открывает для себя историю, традиции и культуру страны, о которой, как признается сама, раньше знала далеко не все. Кроме того, по словам самой блогерши, она уже определилась с любимым блюдом - долма.

Как проанализировал 1news.az, одним из наиболее заметных этапов в популярности ее контента стали именно публикации с азербайджанскими блюдами. Особенно выделяется видео, посвященное долме «три сестры». Ролик, в котором японка приготовила это традиционное азербайджанское блюдо, в Instagram набрал около 260 тысяч просмотров.

При этом именно азербайджанская тематика стабильно привлекает к ее видео значительное внимание.

Стоит отметить, что перед зрителем не просто готовое блюдо из другой страны, а весь путь от незнакомого названия и набора ингредиентов до первого знакомства со вкусом.

При этом азербайджанские блюда в ее контенте становятся своеобразной точкой пересечения двух аудиторий. С одной стороны, за процессом наблюдают японские и другие зарубежные зрители, которые знакомятся с национальной кухней Азербайджана. С другой - к публикациям приходят сами азербайджанцы, которые активно помогают блогерше разобраться в особенностях приготовления традиционных блюд.

Именно общение с азербайджанской аудиторией, по словам Джо Маччу, стало для нее отдельной и важной частью этого опыта. Она не просто находит рецепты в интернете и механически готовит. Подписчики становятся для нее своеобразными проводниками в национальную кухню, рассказывают об особенностях приготовления, исправляют ошибки и советуют, что попробовать дальше.

В комментарии Ictimai TV она рассказала:

«Я учусь готовить по видео из интернета. Кроме того, мне помогают мои азербайджанские зрители. Они для меня - учителя. Я также готовлю и публикую блюда разных стран. Это интересный опыт для меня. В Японии не так много знают об Азербайджане. Раньше я и сама не обладала полной информацией об Азербайджане, однажды просто спросила у людей в социальных сетях, какое блюдо своей страны они порекомендуют, и получила сообщение от одного азербайджанца.

Так, первым азербайджанским блюдом, которое я попробовала, была «уч баджы долмасы» (долма «три сестры»). Это было мое первое знакомство с Азербайджаном. Но я узнаю все больше и надеюсь, что многие японцы тоже узнают об Азербайджане, а мои видео помогут в этом.

Все очень добры и искренни. Поэтому, если я совершаю ошибку, они говорят об этом и просят в следующий раз попробовать иначе. Это еще больше вдохновляет меня готовить и вызывает желание готовить все больше азербайджанских блюд.

Я действительно хочу узнать больше об Азербайджане и азербайджанской культуре. Я также хочу поехать в Баку, а особенно в Лерик. Один из моих подписчиков сказал, что в Лерике есть и ярпаг долмасы (долма в виноградных листьях), и там можно попробовать много лимонов. Я действительно очень люблю этот кислый вкус. Поэтому я хотела бы попробовать тот самый оригинальный вкус. Благодаря вам Азербайджан теперь очень близок мне. Шлю вам много-много любви из Японии!»

Сегодня социальные сети позволяют человеку буквально за несколько часов познакомить аудиторию с культурой, о которой многие зрители раньше могли практически ничего не знать. Еда в этом случае становится одним из самых доступных способов такого знакомства. Она не требует предварительных знаний и не нуждается в переводе, ведь зритель видит продукты, процесс приготовления, готовое блюдо и реакцию человека, который пробует его впервые.

Для Азербайджана такой интерес особенно примечателен, ведь национальная кухня страны отличается большим разнообразием блюд и региональных традиций, однако далеко не все из них широко известны за пределами региона. Поэтому каждый подобный ролик фактически становится небольшим культурным знакомством с Азербайджаном для иностранной аудитории.

Сегодня Джо Маччу продолжает готовить блюда разных стран, однако азербайджанская кухня уже заняла в этом путешествии особое место. И если судить по количеству просмотров, реакции аудитории и ее собственным словам, знакомство это оказалось взаимным, она открывает для себя Азербайджан, а ее японские и международные зрители получают возможность впервые увидеть его кухню через ее видео.

Возможно, когда-нибудь очередной ролик будет снят уже не на кухне в Фукуоке, а в Баку или Лерике. Но даже если пока этого не произошло, путь к этому путешествию уже начался - с одного сообщения в социальных сетях, одного рецепта и тарелки долмы.

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