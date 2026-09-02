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Удовлетворенность пациентов будет влиять на стимулирующие выплаты врачей в Азербайджане - СУММЫ

First News Media13:00 - Сегодня
Удовлетворенность пациентов будет влиять на стимулирующие выплаты врачей в Азербайджане - СУММЫ

Согласно новым правилам, применяемым Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), показатель удовлетворенности пациентов будет напрямую влиять на ежемесячную стимулирующую выплату врачей.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Баку заявил исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов.

По его словам, по мере повышения качества услуг будет увеличиваться и стимулирующая надбавка врача, а основная цель данного механизма — повысить удовлетворенность пациентов и стимулировать врачей предоставлять более качественные услуги.

Было отмечено, что процесс оценки будет состоять из трех этапов. На первом этапе пациент оценит оказанную услугу по шкале от 1 до 5.

На втором этапе будет определяться среднемесячный показатель, а на третьем этапе будет применяться коэффициент удовлетворенности, варьирующийся в диапазоне от 0,80 до 1,20.

При коэффициенте удовлетворенности 0,80 или при достижении им значения 1,20 данный коэффициент будет применяться к ежемесячной стимулирующей выплате врача.

Согласно представленному примеру, для врача в Баку, Сумгаите, Гяндже и Абшероне, который принимает в среднем 30 пациентов в день и имеет стимулирующую надбавку в размере 2 000 манатов, при коэффициенте удовлетворенности 0,80 выплата составит 1 600 манатов.

Если коэффициент удовлетворенности этого врача составит 1,20, то ежемесячная стимулирующая выплата увеличится до 2 400 манатов.

Для врача в других регионах, который принимает в среднем 30 пациентов в день и имеет стимулирующую надбавку в размере 2 600 манатов, при коэффициенте удовлетворенности 0,80 выплата составит 2 080 манатов, а при коэффициенте 1,20 - 3 120 манатов.

Отметим, что новые правила оплаты труда применяются с 1 сентября 2026 года.

Крупномасштабная реформа осуществляется по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и по поручению Президента Ильхама Алиева.

Новые правила оплаты труда охватят в общей сложности 72 212 медицинских работников по всей стране.

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