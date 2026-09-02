 Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную срочную военную службу | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную срочную военную службу

First News Media13:48 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную срочную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2026 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2026 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2026 уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения.

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