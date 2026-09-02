 ANAMA: Азербайджан установил рекорд по разминированию в 2025 году | 1news.az | Новости
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ANAMA: Азербайджан установил рекорд по разминированию в 2025 году

First News Media14:38 - Сегодня
ANAMA: Азербайджан установил рекорд по разминированию в 2025 году

В 2025 году в Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очистили 69 206 га территории — это самый высокий показатель, достигнутый страной за один год.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов в ходе панельной дискуссии в рамках IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

По словам Поладова, в 2026 году планируется очистить более 65 тыс. га. На сегодняшний день работы уже проведены на территории площадью 49 862 га.

«Минное загрязнение остается одной из крупнейших мировых проблем. Предполагаемая площадь загрязненных минами территорий Азербайджана составляет 11 667 кв. км. По оценкам, на этих землях установлено более 1 млн мин», — сообщил представитель ANAMA.

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