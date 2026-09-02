Зарплаты, кадры, регионы: в Азербайджане реализуют масштабную реформу оплаты труда медиков

Развитие системы здравоохранения Азербайджана, внедрение передовых стандартов в этой сфере, а также укрепление социального благосостояния медицинских работников всегда находились в центре внимания руководства страны, а меры, реализуемые в этом направлении, носили последовательный характер.

Очередным важным шагом в этом направлении стала инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой о повышении заработной платы медицинских работников, трудящихся в системе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Инициатива направлена на улучшение материального благосостояния специалистов, высокую оценку их труда и дальнейшее укрепление человеческого капитала в системе здравоохранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно воспринял данную инициативу и дал соответствующие поручения по ее исполнению.

Таким образом, принятое решение является очередным важным шагом в направлении повышения социального благосостояния медицинских работников и одновременно частью последовательной государственной политики в сфере здравоохранения. Развитие медицинской системы, повышение качества оказываемых услуг и создание достойных условий для специалистов, обеспечивающих работу этой системы, остаются одними из приоритетных направлений социальной политики государства.

Новые правила начисления заработной платы начнут применяться с 1 сентября 2026 года. Реформа охватит 72 212 медицинских работников, работающих в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB.

Масштаб предусмотренных изменений отражается и в объеме финансовых ресурсов, направленных на их реализацию. Так, в результате реформы годовой фонд заработной платы по системе TƏBİB увеличен на 189 миллионов манатов. Дополнительное финансирование позволит обеспечить применение новых механизмов оплаты труда и одновременно укрепить социальное положение десятков тысяч медицинских работников.

При этом повышение заработной платы будет осуществляться дифференцированно. При определении размера выплат будут учитываться должность и специальность работника, объем выполняемой работы, показатели деятельности, а также обеспеченность медицинскими кадрами в регионах. Такой подход позволяет учитывать реальные условия работы специалистов и направлять дополнительные стимулы прежде всего в те сферы, где потребность в них наиболее высока.

Особое место в реформе занимает поддержка врачей, работающих в первичном звене здравоохранения, системе скорой медицинской помощи и сфере анестезиологии-реаниматологии. Существенное повышение предусмотрено также для врачей редких специальностей, работающих в регионах с недостаточной кадровой обеспеченностью.

Важной особенностью новой системы станут дополнительные финансовые стимулы для специалистов дефицитных направлений. К специальным стимулирующим надбавкам по специальностям, по которым в регионах имеется нехватка кадров, и к дополнительным выплатам по результатам работы по определенным услугам будет применяться коэффициент 1,3.

Предусмотренный механизм имеет сразу несколько важных задач. Прежде всего он призван повысить привлекательность работы для квалифицированных врачей в регионах, где ощущается нехватка специалистов. Одновременно это должно способствовать более равномерному распределению медицинских кадров по стране и, как следствие, повышению доступности медицинских услуг для населения.

Таким образом, новая система оплаты труда ориентирована не только на непосредственное увеличение доходов работников. Она создает дополнительные материальные стимулы для специалистов, чья деятельность имеет особое значение для функционирования медицинской системы, а также для врачей, готовых работать в территориях, испытывающих кадровый дефицит.

В этом контексте повышение заработной платы становится важным инструментом развития человеческого капитала в сфере здравоохранения. Поддержка медицинских работников, повышение привлекательности профессии и создание более конкурентных условий труда имеют непосредственное значение для сохранения квалифицированных кадров и привлечения новых специалистов в систему.

Особенно значимым это является для регионов, ведь доступность качественной медицинской помощи во многом определяется тем, насколько равномерно распределены специалисты между столицей и другими территориями страны. Поэтому предусмотренные стимулирующие выплаты направлены одновременно на решение кадрового вопроса и на повышение доступности медицинской помощи для населения в регионах.

Реформа также имеет непосредственное отношение к качеству медицинских услуг. Укрепление кадрового потенциала, повышение мотивации специалистов и совершенствование механизмов оплаты труда создают условия для дальнейшего развития медицинской системы и повышения удовлетворенности пациентов.

При этом нынешние изменения являются продолжением последовательных мер, реализуемых в Азербайджане в последние годы для улучшения материального положения работников сферы здравоохранения. Таким образом, с 2023 года повышалась заработная плата работников учреждений, подведомственных TƏBİB. В 2025 году очередное повышение было осуществлено в связи с увеличением минимальной заработной платы. Кроме того, к тарифным окладам работников домов младенца, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения, были применены повышающие коэффициенты в размере от 1,5 до 3 раз.

Нынешнее решение продолжает этот последовательный процесс и свидетельствует о том, что совершенствование системы здравоохранения рассматривается государством как комплексная задача, включающая не только развитие инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг, но и постоянное улучшение условий труда специалистов.

В конечном счете речь идет о взаимосвязанных направлениях государственной политики. Сильная и современная система здравоохранения невозможна без квалифицированных и мотивированных специалистов, а устойчивое развитие кадрового потенциала, в свою очередь, требует достойных условий труда и справедливой системы материального стимулирования.

Именно поэтому инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой приобретает особое значение. Ее реализация направлена одновременно на поддержку самих медицинских работников и на решение более широких задач, стоящих перед системой здравоохранения. Положительная оценка инициативы Президентом Ильхамом Алиевым и поручение по ее реализации обеспечивают дальнейшее продвижение реформы и последовательное развитие этого направления.

Введение новых правил с 1 сентября 2026 года станет очередным этапом этой работы. Охват 72 212 медицинских работников, увеличение годового фонда заработной платы на 189 миллионов манатов, адресные механизмы стимулирования и особое внимание к регионам и дефицитным специальностям показывают масштаб проводимых изменений.

Таким образом, новая реформа оплаты труда в системе TƏBİB призвана одновременно укрепить социальное положение медицинских работников, повысить престиж и привлекательность профессии, поддержать кадровое обеспечение регионов и создать дополнительные предпосылки для повышения качества медицинских услуг.

В более широком смысле это очередное подтверждение последовательного подхода государства к развитию здравоохранения, при котором забота о специалистах и повышение качества медицинской помощи населению рассматриваются как единые и взаимодополняющие задачи.