Ранее не публиковавшиеся кадры Джорджа Майкла покажут на большом экране – ВИДЕО

Вышел официальный трейлер концертного фильма George Michael: The Faith Tour, в основу которого легли ранее не публиковавшиеся кадры выступлений британского певца Джорджа Майкла в Париже в 1988 году.

Фильм создан на основе записей двух концертов Джорджа Майкла в Palais Omnisports de Paris-Bercy в мае 1988 года, состоявшихся в рамках его первого сольного тура Faith Tour. На тот момент певцу было 24 года, а его дебютный сольный альбом Faith, выпущенный годом ранее, находился на пике популярности.

Уникальность проекта заключается в том, что использованные материалы были недавно обнаружены после долгого отсутствия. Концерты снимали 14 камерами на 35-миллиметровую пленку, после чего оригинальные записи были восстановлены и отреставрированы для большого экрана.

В трейлере можно увидеть Джорджа Майкла во время исполнения его известных хитов, в том числе Careless Whisper, Father Figure, Faith и т.д. В фильм также войдет ранее не публиковавшееся интервью певца, которое будет использоваться в качестве закадрового повествования.

Перед показом фильма зрителям также представят короткометражную ленту Finding Faith, созданную Мэри Маккартни, – в нее войдут ранее не публиковавшиеся фотографии Герба Ритца, архивные материалы и кадры со съемок клипа Faith, а также фрагменты обнаруженного интервью Джорджа Майкла.

Тур Faith Tour стал первым масштабным сольным турне Майкла после завершения его работы в дуэте Wham!. Всего певец дал более 100 концертов в 16 странах – хореографом тура выступила будущая поп-звезда Пола Абдул.

«George Michael: The Faith Tour» выйдет в кинотеатрах разных стран в ноябре 2026 года. В США и Канаде премьера состоится 11 декабря. Известно, что одновременно с фильмом планируется выпуск 18-трекового концертного альбома, в который войдут ранее не издававшиеся записи выступлений Джорджа Майкла и Wham!.

25 декабря 2016 года Джордж Майкл скончался у себя дома в Южном Оксфордшире (южная Англия) во сне от сердечной недостаточности в возрасте 53 лет.