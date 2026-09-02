Кому в Азербайджане полагается сокращенный рабочий день?

Согласно трудовому законодательству, для отдельных категорий работников может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, при этом учитываются возраст, состояние здоровья, условия труда, особенности трудовой функции работника и другие обстоятельства, передает 1news.az.

Отмечается, что для работников в возрасте до 16 лет устанавливается сокращенное рабочее время - не более 24 часов в неделю.

«Для работников в возрасте от 16 до 18 лет, лиц с инвалидностью I и II групп (с ограничением функций организма на 61–100%), беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, а также родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 3 лет в одиночку, недельная продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов.

Аналогичное правило распространяется на лиц, занятых на работах с вредными физическими, химическими, биологическими и другими тяжелыми производственными факторами, а также на работников, чьи рабочие места связаны с повышенной чувствительностью, тревогой, умственным, физическим и нервным напряжением», - говорится в сообщении.