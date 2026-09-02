В Азербайджане «чаи для похудения» готовили дома и продавали через Instagram — ВИДЕО

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Азербайджанским агентством продовольственной безопасности (AQTA) на социальных платформах, были выявлены незаконно реализуемые продукты под торговыми марками «Tea By Gunay» и «Metobix çayı», позиционируемые как «чаи для похудения».

В ходе проверки установлено, что продукция не была промаркирована в соответствии с требованиями законодательства, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В частности, на упаковках не были указаны срок годности, адрес производителя, состав продукта и другие необходимые сведения. Кроме того, на продукции содержалась информация о возможности ее использования для лечения заболеваний, а сама продажа осуществлялась без соответствующего разрешительного документа.

В своих объяснениях Гюнай Гасанова и Чичек Мехтизаде сообщили, что приобретали указанные чаи в различных аптеках, после чего фасовали в домашних условиях и без каких-либо разрешительных документов продавали онлайн через аккаунты в Instagram «tea_by_gunay» и «healthby_mehtizadeh».

В ходе расследования также установлено, что на своих страницах в социальных сетях указанные лица представлялись как врачи-диетологи.

По выявленным фактам составлен протокол об административном правонарушении. Образцы продукции отобраны и направлены на лабораторные исследования для определения показателей качества и безопасности.

Кроме того, в соответствующие государственные органы направлены официальные обращения по фактам незаконной предпринимательской и медицинской деятельности.

AQTA в очередной раз рекомендует потребителям проявлять осторожность при приобретении товаров через социальные сети и другие онлайн-платформы, особенно продукции, предназначенной для похудения: «При покупке таких товаров следует обращать внимание на полноту информации на этикетке, наличие сведений о производителе и составе продукции, а также на то, осуществляется ли их продажа в соответствии с требованиями законодательства».