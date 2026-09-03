В Баку и районах сегодня отключат свет: адреса и время

В Баку и ряде регионов Азербайджана сегодня возникнут перебои с электроснабжением.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с плановыми ремонтными работами.

В Ясамальском районе столицы с 10:00 до 13:00 не будет света у абонентов на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Ахмеда Джамиля, Мирали Сеидова, Назима Хикмета, а также на части проспекта Гусейна Джавида.

В городе Хырдалане Абшеронского района перебои с электричеством будут наблюдаться с 10:00 до 14:00 улицах Мамед Эмина Расулзаде, Низами Гянджеви и Разград.

Ограничения с 11:00 до 12:30 также возникнут в селах Ашагы Агджаязы, Дяхня, Юхары Агджаязы, поселке Тюрянчай в Агдашском районе, на улице Ени Мяшяд и 47-м квартале в райцентре.

В Евлахском районе с 09:00 до 13:00 перебои со светом будут в поселке Аран и селе Салахлы, а с 10:00 до 14:00 - в селах Ашагы Саламабад, Бейдили, Эджеми, Гюлёвшя, Ениджя, Юхары Саламабад.

"После завершения проводимых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".