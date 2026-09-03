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Ситуация на дорогах столицы: список проспектов с заторами

First News Media08:58 - Сегодня
Ситуация на дорогах столицы: список проспектов с заторами

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.

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