 8 часов микрохирургии: в Азербайджане восстановили руку 3-летнего ребенка - ФОТО | 1news.az | Новости
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8 часов микрохирургии: в Азербайджане восстановили руку 3-летнего ребенка - ФОТО

Джамиля Суджадинова10:07 - Сегодня
8 часов микрохирургии: в Азербайджане восстановили руку 3-летнего ребенка - ФОТО

В Азербайджане врачам удалось восстановить тяжело травмированную руку 3-летнего ребенка, который получил серьезное повреждение после того, как его конечность попала в мясорубку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана, мальчик был доставлен в Клинику пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева примерно через семь часов после происшествия.

В результате травмы у ребенка произошла полная ампутация левой кисти на уровне запястья и пястных костей. Кроме того, большой, указательный, средний и безымянный пальцы были полностью отделены на уровне пястно-фаланговых суставов.

После поступления пациента врачи провели необходимое обследование и экстренно приступили к подготовке к хирургическому вмешательству. Операцию выполнила специализированная микрохирургическая бригада в составе Дилгама Мамедова, Бахтияра Гасымова и Абидина Гасанлы. Анестезиологическое обеспечение осуществляли Маил Садиев и Даяк Ахмедли.

Хирургам предстояло восстановить сразу несколько ключевых структур поврежденной конечности. Сначала костные фрагменты были сопоставлены и зафиксированы в анатомически правильном положении. После этого специалисты восстановили сухожилия, отвечающие за сгибание и разгибание кисти, а также лучевую и локтевую артерии.

В ходе микрохирургического вмешательства также были восстановлены срединный и локтевой нервы, а также сосудистые и нервные структуры пальцев.

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Операция продолжалась около восьми часов. По информации Министерства здравоохранения, все этапы реконструкции были завершены успешно.

Первые сутки после хирургического вмешательства ребенок провел в отделении реанимации под постоянным наблюдением врачей. На вторые сутки, после стабилизации состояния и при удовлетворительных показателях кровообращения в восстановленной конечности, пациента перевели в палату.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Восстановленная левая верхняя конечность демонстрирует положительную динамику. Врачи отмечают, что наиболее критический период, в течение которого необходимо было обеспечить жизнеспособность реконструированных тканей и сосудистое кровоснабжение конечности, уже пройден.

Проведенная операция стала сложным реконструктивным вмешательством, в рамках которого специалистам одновременно пришлось восстановить костные, сосудистые, нервные и сухожильные структуры конечности. Случай также демонстрирует возможности современной микрохирургии при лечении тяжелых травм кисти у детей.

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