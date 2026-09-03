 В Азербайджане стартует месячник безопасности «Внимание, дети!» | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане стартует месячник безопасности «Внимание, дети!»

Фаига Мамедова10:19 - Сегодня
В Азербайджане стартует месячник безопасности «Внимание, дети!»

С 5 сентября по 5 октября на всей территории Азербайджана пройдет традиционный месячник безопасности дорожного движения под девизом «Внимание, дети!» 

Акция проводится согласно соответствующему указанию Министерства внутренних дел (МВД) АР.

Как передает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции МВД, начало нового учебного года требует усиленных и более эффективных мер по охране жизни и здоровья учащихся на дорогах, особенно детей и подростков.

В рамках месячника запланирован комплекс контрольно-профилактических и инфраструктурных мероприятий:

Инспекция дорог: проверка дорожной обстановки на маршрутах движения школьников и на территориях, прилегающих к учебным заведениям;

Обновление инфраструктуры: установка необходимых дорожных знаков, а также нанесение новой или обновление существующей дорожной разметки;

Профилактика ДТП: усиление контроля на дорогах для предотвращения аварий с участием несовершеннолетних;

Просветительская работа: проведение агитационных и обучающих мероприятий среди учащихся совместно с педагогами, родителями и общественными организациями.

В Главном управлении государственной дорожной полиции призывают каждого участника дорожного движения проявить гражданскую ответственность, строго соблюдать правила и стать личным примером для детей, чтобы свести к минимуму уровень детского травматизма на дорогах.

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