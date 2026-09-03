Посол ЕС: Разминирование необходимо для возвращения людей к нормальной жизни

Гуманитарное разминирование является основой для восстановления освобожденных территорий, безопасного возвращения населения и возобновления нормальной жизни местных сообществ.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

По ее словам, восстановление невозможно начать до тех пор, пока земля остается небезопасной, инфраструктура загрязнена взрывоопасными предметами, а жители не уверены, что могут вернуться без угрозы для жизни.

Куюнджич также высоко оценила усилия Азербайджана в сфере противоминной деятельности, в частности работу Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других задействованных структур.

"Населенный пункт можно считать безопасным, когда семьи способны вернуться без страха, дети - без риска ходить в школу, общественные службы - вновь полноценно работать, а реконструкция ведется в соответствии с четкими стандартами. Важно, чтобы общины могли уверенно смотреть в будущее и восстанавливать свою жизнь", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что гуманитарное разминирование следует рассматривать не как отдельное направление, а как часть более широкого процесса создания безопасных, устойчивых и инклюзивных населенных пунктов.