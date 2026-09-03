Учителя в Азербайджане проходят собеседование в рамках повторной сертификации

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается этап собеседований в рамках процесса повторной сертификации педагогических работников.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, к участию в данном этапе допущены педагоги, успешно прошедшие тестовую часть сертификации.

По информации агентства, результаты собеседования также будут учитываться при определении права учителей на дополнительную надбавку к заработной плате.

Так, педагогам, набравшим на тестовом экзамене проходной балл, будет установлена надбавка в размере 10% к заработной плате. Для учителей, результат которых составил 51 балл и выше, размер надбавки составит 35%.

При этом соответствующие выплаты будут назначаться только тем педагогам, которые успешно пройдут и этап собеседования.

Таким образом, для получения предусмотренной надбавки учителям необходимо успешно завершить процедуру повторной сертификации, включая собеседование.

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