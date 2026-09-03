 Эльчин Амирбеков: Хотя для Азербайджана звуки обстрелов остались в прошлом, однако мины не смолкают | 1news.az | Новости
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Общество

Эльчин Амирбеков: Хотя для Азербайджана звуки обстрелов остались в прошлом, однако мины не смолкают

First News Media12:17 - Сегодня
Эльчин Амирбеков: Хотя для Азербайджана звуки обстрелов остались в прошлом, однако мины не смолкают

Нынешняя конференция посвящена гуманитарному разминированию в целях создания и восстановления безопасных населенных пунктов.

Главный посыл прост: мир не может быть воцариться полностью, пока физические последствия войны продолжают угрожать жизни людей, ограничивать их мобильность, препятствовать экономической деятельности, задерживать процесс возвращения вынужденных переселенцев и мешать нормализации межгосударственных отношений.

Вопрос в том, смогут ли люди вернуться в свои дома, смогут ли быть восстановлены общины, смогут ли дети безопасно ходить в школу. Речь идет о том, сможет ли мир стать устойчивой реальностью, в которой люди отныне смогут по-настоящему жить.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в своем выступлении на IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

Он сказал, что, хотя для Азербайджана звуки обстрелов остались в прошлом, мины не смолкают. Именно поэтому гуманитарное разминирование перестало быть просто гуманитарной задачей. Оно стало задачей миростроительства. Комиссия ООН по миростроительству также признала два месяца назад в ходе обсуждений по борьбе с минной угрозой, что разминирование является важным фактором, способствующим процессу миростроительства, примирения и восстановления: «Логика очень ясна: невозможно построить мир на земле, где не обеспечена безопасность. Чуть более года назад, 8 августа 2025 года, Азербайджан и Армения предприняли исторический шаг в Вашингтоне. Согласованный текст мирного соглашения был парафирован министрами иностранных дел, а лидеры подписали Вашингтонскую совместную декларацию. Этот документ раскрыл видение будущего, которое теперь свободно от тисков прошлого конфликта».

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что после вашингтонской встречи фактически установилась мирная ситуация, военной эскалации между странами не произошло. Диалог между правительствами и гражданскими обществами продолжается. Началось налаживание торгово-экономических отношений. Работа над проектами в области связности и транспорта продвигается: «Общество постепенно начинает обращать свой взор к иному будущему. Это поистине историческая возможность. Однако мир устанавливается не только политическими соглашениями. Мир должен проявиться на земле. А в Азербайджане одна из самых больших преград на пути превращения мира в зримую реальность на земле находится именно под землей».

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