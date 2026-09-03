Почему образование в Казахстане лучше, чем за рубежом в нестабильное время? - ФОТО

Получить образование международного уровня, не покидая страну, — сегодня это уже не компромисс, а осознанный выбор.

О том, как меняется рынок высшего образования и какую роль в этом процессе играет Казахстан, рассказывает вице-президент Nazarbayev University Асель Увалиева — один из участников команды основателей вуза, доктор наук и эксперт с международным опытом.

— Асель, какие ключевые тренды сегодня определяют развитие высшего образования – в мире и в Казахстане?

На фоне глобальной нестабильности – роста стоимости обучения, ужесточения визовых режимов и вопросов безопасности – Казахстан воспринимается как предсказуемая и комфортная среда для получения образования.

В последние годы мы наблюдали устойчивый тренд: многие семьи по-прежнему ориентированы на зарубежное образование, зачастую не рассматривая казахстанские вузы как альтернативу. Это во многом связано со стереотипом о якобы недостаточном качестве локального образования. И наша главная задача – этот стереотип разрушить.

В пример я приведу NU, в котором сама работаю и который сегодня является ведущим исследовательским университетом Центральной Азии и без прикрас это университет мирового уровня. Это подтверждается международными рейтингами. По версии самого известного рейтинга Times Higher Education, NU сегодня входит в 23% лучших вузов мира, поднявшись за год на 100 позиций. И важно понимать, что университет основан всего 15 лет назад, а не сотни лет назад, как многие из списка. Это действительно крутой показатель для 15 летнего вуза. Это единственный казахстанский вуз, занимающий лидирующую позицию и опередивший британские, европейские и американские вузы.

Чтобы отвечать запросам рынка NU запустил программы двойного диплома с сильнейшим университетом Гонконга - The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), с SOAS University of London и, буквально на днях, заключил меморандум о сотрудничестве с The Hong Kong Polytechnic University (PolyU). Университеты входят в топ-100 в мире, при этом обучение в Казахстане обойдется гораздо дешевле, чем в Лондоне или Гонконге.

— То есть для успешной карьеры казахстанцам уже не обязательно получать диплом за рубежом?

– Безусловно. В Центральной Азии сейчас формируется кластер сильных университетов, выпускники которых высоко ценятся на глобальном и локальном рынках. Например, 96% выпускников NU трудоустраиваются в первый год после выпуска и строят карьеру в крупнейших технологических компаниях – Google, Amazon, Apple, Meta – а также в ведущих казахстанских частных и квазигосударственных структурах. Также наши выпускники поступают на грантовые программы в ведущие мировые университеты – Oxford, Harvard, Sapienza University of Rome, MIT.

С момента основания университет подготовил более 12 000 специалистов. Среди них – топ-менеджеры, предприниматели, основатели стартапов, представители науки и медицины. Мы видим, как формируется новое поколение лидеров. Стартаперы, эксперты в области ИИ и консалтинга, госуправленцы, социальные предприниматели, ученые – выпускники NU работают в самых разных сферах. К примеру, самый молодой долларовый миллионер в Казахстане 22-летний Алишер Шариязданов из IT-стартапа Higgsfield AI, выпускница Yale и исследователь в Школе Медицины Гарварда Асель Ибадулла, Даукен Сейткали – сооснователь биотехнологического стартапа Arlan Biotech, Арай Бекембаев – руководитель InDrive в Казахстане, Саддам Асматуллаев — глава инженерной команды в Meta и другие. Средний возраст выпускников 30-35 лет. Мы не ждем выдающихся достижений от выпускников прямо сейчас, но точно они будут в будущем.

Отдельно стоит отметить фактор нетворкинга. В отличие от обучения за рубежом, где связи чаще остаются за пределами Казахстана, NU формирует профессиональное сообщество внутри страны. Выпускники получают не только образование, но и долгосрочные партнерские связи.

Почему важно инвестировать в обучение?! Нашим студентам предлагают офферы работодатели уже на третьем курсе обучения, поэтому диплом в стране окупится сразу.

— В чем ключевое отличие образовательной модели NU?

— Однозначно это хорошие инвестиции. NU предлагает один из самых сильных академических продуктов в регионе. Мы исследовательский вуз и наша миссия развивать Казахстан через мировое образование, науку и инновации. Наверное, это наше главное отличие, мы верим в науку и в то, что именно симбиоз науки и индустрии является драйвером развития нашей страны в будущем.

Связь с индустрией – наша экосистема выстроена таким образом, чтобы помогать исследованиям выходить за рамки лабораторий и находить применение в реальной жизни. Множество стартапов, научных проектов, взращенных в NU сейчас являются успешными рыночными продуктами, такие как Mirai Tech, Artisan Education и др.

Еще одно отличие – гибкость. Мы видим глобальные тренды, понимаем, какие профессии будут нужны и меняем свои программы, чтобы выпускать конкурентоспособных и востребованных специалистов. Этот год объявлен главой государства годом цифровизации, и новый учебный год мы начнем с обновленной академической структурой – открывается новая Школа компьютерных науки и искусственного интеллекта SCAI. В ней будут готовить тех, кто создает ИИ-продукты и тех, кто успешно внедряет их в нашу жизнь.

— В NU огромный конкурс среди бакалавров. На сколько популярно получить магистерскую степень или PhD в Казахстане?

— Действительно, в этом году мы получили рекордное количество заявок, порядка 12 000 абитуриентов хотели поступить в NU. Причем качество поступающих растет из года в год. Меня очень радует, что уровень знаний наших школьников стал таким высоким. Конечно, не все получили грант, их количество лимитировано, но у нас можно учиться на платной основе и получать ровно те же знания.

И конечно, у нас учится очень много магистров, а в этом году мы выделили 200 грантов для Phd студентов, так как целенаправленно хотим взращивать докторантов. Для них действую трехгодичные DBA и DPA программы без отрыва от работы в Высшей школе бизнеса и Высшей школе государственной политики. В следующем году мы запускаем программы Professional Masters для работающих профессионалов со сроком обучения на 1 год.



Помимо этого, большие транснациональные компании такие как Google проявляют интерес к университету, рассматривая сотрудничество с нами.

— Однако стоимость обучения достаточно высока?

— Это спорно. Стоимость обучения в NU сопоставима с обучением в частных школах Астаны и Алматы, а также частных вузов страны. При этом студент получает принципиально иной уровень образования: международный профессорско-преподавательский состав, обучение исключительно на английском языке, вовлеченность в научные исследования и возможность публиковаться в журналах уровня Q1, а также полноценную инфраструктуру и экосистему для развития - современная библиотека, атлетический и медицинский центры, уютные общежития.

Для родителей важнейшим фактором остается безопасность. Кампус университета функционирует как полностью автономная среда с круглосуточной системой наблюдения. Вся инфраструктура – от общежитий до учебных корпусов – соединена крытыми переходами (skywalk), что особенно важно с учетом климатических условий. Если сравнить стоимость проживания студента в университете среднего уровня за рубежом, и обучение в NU, выбор в пользу качественного образования международного уровня в Казахстане становится очевидным. Мы все чаще видим, как студенты переводятся к нам в середине учебного года, не получив ожидаемого качества образования за рубежом.

— Насколько важна студенческая среда в формировании будущих лидеров?

— Это один из ключевых факторов. NU – это не только академическая среда, но и пространство для развития личности. В университете действует более 100 студенческих клубов – от спорта и робототехники до культурных и творческих инициатив. Мы сознательно выстраиваем баланс между академическими знаниями и традиционными ценностями. Здесь у студентов лучшая студенческая жизнь и лучшее окружение!

— Благодарю за беседу!