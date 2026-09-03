Пашинян: Армения не собирается вводить визы для россиян

Армения не намерена вводить визовый режим для граждан России.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас нет намерений делать такое и никогда их и не было. У нас и в мыслях такого не было, наоборот, мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов и видим, что сейчас они стали очень активными участниками продвижения туристических преимуществ Армении. Армянская общественность с большим удовольствием и любовью принимает этих людей, и в Армении, кажется, они себя неплохо чувствуют, а мы рады», — сказал Пашинян журналистам на брифинге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что возможное введение Арменией визового режима с Россией нанесет ущерб прежде всего ее собственным гражданам.

Источник: ТАСС