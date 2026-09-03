После увольнения директора в школе Геранбоя выявили проблемы с оборудованием - ФОТО

В Геранбое проверили сообщения о повреждении имущества школы после увольнения директора.

В социальных сетях распространились кадры, на которых, как утверждается, зафиксировано повреждение или отсутствие части оборудования в полной средней школе № 2 Геранбойского района.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, в публикациях утверждается, что после освобождения от должности бывший директор учебного заведения Ильхама Гасымова якобы демонтировала часть оборудования, в том числе умывальники в школьных санузлах, и вывезла их домой.

Для уточнения информации был направлен запрос в Гянджа-Дашкесанское региональное управление образования. В ведомстве сообщили, что по данному факту было проведено разбирательство.

«В результате расследования было установлено, что в данном общеобразовательном учреждении имеет место повреждение или отсутствие некоторого оборудования», - заявили в региональном управлении образования.

В ведомстве отметили, что в настоящее время планируется восстановить поврежденное оборудование и привести его в пригодное для эксплуатации состояние.

Согласно предоставленной информации, необходимые работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

При этом в региональном управлении образования не сообщили дополнительных подробностей о причинах повреждения или отсутствия оборудования, а также о том, кто может быть ответственен за произошедшее.