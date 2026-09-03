Певица SABI попала в ДТП с девушкой на самокате - ВИДЕО

Популярная российская певица азербайджанского происхождения SABI (Сабина Мамедова) попала в Москве дорожно-транспортное происшествие с девушкой на электросамокате.

В результате аварии, о которой певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, ее автомобиль певицы получил определенные повреждения.

Как видно по кадрам после столкновения SABI лично поговорила с девушкой, которая не смогла сдержать эмоций и расплакалась - несмотря на серьёзный ущерб автомобилю, артистка решила не требовать компенсации,заявив, что самостоятельно займётся ремонтом машины.

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