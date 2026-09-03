В Азербайджане завершается электронный перевод школьников

Завершается процесс электронного перевода учащихся, стартовавший 20 августа.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что процесс подачи заявок в общеобразовательные учреждения через электронную систему sy.edu.az будет приостановлен 7 сентября в 12:00. Родители, подавшие заявку до указанного времени, должны представить документы своих детей в соответствующее общеобразовательное учреждение до 15:00 10 сентября.

Отметим, что после завершения процесса перевода незавершенные заявки и очереди будут автоматически удалены системой.