В гусарском селе Лаза вновь зафиксирован сель - ФОТО

С утра 3 сентября на территории села Лаза Гусарского района со стороны горной местности в направлении села вновь наблюдался грязекаменный поток.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гусарского района Шахид Фарамазов сообщил региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ, что сель не нанес ущерба дорогам села и хозяйствам.

«Я только что вернулся из села Лаза. Мы провели осмотр территории. На этот раз грязевой поток был незначительным. Процесс уже пошел на спад. Никаких последствий для села нет», – сказал Ш.Фарамазов.

Аналогичные природные явления в селе Лаза наблюдались также в июне и октябре прошлого года. Тогда сель нанес серьезный ущерб сельским дорогам и хозяйствам.

Село Лаза, называемое «краем водопадов», является одним из самых популярных туристических направлений в Азербайджане среди иностранных туристов.