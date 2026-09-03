В 19 аптеках Азербайджана выявлены нарушения

В августе Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения провел проверки в 70 аптеках.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в ЦАЭ.

Отмечается, что 48 из этих проверок прошли в Баку, а 22 - в других городах и районах республики:

«Из проведенных проверок 51 была плановой, 16 - внеплановыми и 3 - внеинспекционными. В результате проверок в 19 аптеках были выявлены различные нарушения. По данным фактам составлены соответствующие административные протоколы согласно статьям Кодекса об административных проступках».