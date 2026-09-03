В больнице Сумгайыта произошел конфликт из-за очереди - ВИДЕО

Сегодня в больнице № 1 города Сумгайыт произошел конфликт из-за очереди.

Как сообщает Oxu.Az, в сети распространилась соответствующая видеозапись. По имеющимся данным, причиной инцидента стала давка, возникшая из-за большого количества граждан, пришедших получить справки.

Утверждается, что попытки некоторых граждан пройти без очереди переросли в перепалку, а затем и в драку.

В ответ на запрос Oxu.Az в Сумгайытском медицинском центре (СМЦ) заявили, что конфликт возник на почве личных отношений:

«Конфликт, запечатленный на видеозаписи, распространившейся в социальных сетях и снятой в поликлиническом отделении городской больницы № 1 СМЦ, возник между двумя гражданами на почве личных взаимоотношений. Отметим, что инцидент не повлиял на процесс оказания медицинских услуг».