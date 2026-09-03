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Общество

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения

Фаига Мамедова17:35 - Сегодня
Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что абитуриенты (а также суббакалавры) могут узнать результаты конкурса на официальном сайте ГЭЦ или отправив «номер дела» либо «7-значный код» из электронного заявления о выборе специальности на короткий номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Для участия в конкурсе на вакантные места в вузах и колледжах (средних специальных учебных заведениях) на базе полного (11-летнего) среднего образования выбор специальности осуществили 18 086 человек. По результатам конкурса на вакантные плановые места в вузах (1 760 мест) зачислены 390 человек (в том числе 167 суббакалавров), а в колледжи на базе полного среднего образования — 16 244 человека.

По итогам приема студентов в колледжи на базе 11-летнего образования плановые места заполнены на 87,92%. Вакантными остались 2 231 (12,08%) место.

Во второй половине дня 4 сентября список зачисленных на вакантные места в вузы будет представлен в 8-м выпуске журнала «Абитуриент», а список поступивших в колледжи на базе полного среднего образования — в 9-м выпуске журнала «Абитуриент» в электронном формате (PDF).

Регистрация поступивших осуществляется исключительно через портал my.gov.az. Для этого на платформе mygov запущена соответствующая услуга Министерства науки и образования. Регистрация лиц, зачисленных на вакантные места в вузы, пройдет с 11:00 8 сентября до 18:00 15 сентября, а поступивших в колледжи — с 15:00 9 сентября до 18:00 17 сентября.

Поступившим абитуриентам для прохождения регистрации необходимо сначала войти в личный кабинет на портале my.gov.az с помощью mygov ID (единой системы входа). Затем в разделе «Услуги» категории «Ведомства» выбрать Министерство науки и образования и перейти к услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».

Непрохождение регистрации в установленные сроки будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его приеме не будет направлен в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Информация о датах проведения выбора специальностей на оставшиеся вакантными места в колледжах на базе полного (11-летнего) среднего образования будет предоставлена после завершения процесса регистрации поступивших абитуриентов.

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Qəbulolma faizi

Vakant yerlərin

sayı (faizi)

Azərbaycan bölməsi

Rus

bölməsi

Bölmələr

üzrə cəmi

Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb etməyən ixtisaslar

17543

14873

616

15489

88.29

2054 (11.71)

Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar

932

700

55

755

81.01

177 (18.99)

Cəmi

18475

15573

671

16244

87.92

2231 (12.08)

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