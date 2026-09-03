Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что абитуриенты (а также суббакалавры) могут узнать результаты конкурса на официальном сайте ГЭЦ или отправив «номер дела» либо «7-значный код» из электронного заявления о выборе специальности на короткий номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Для участия в конкурсе на вакантные места в вузах и колледжах (средних специальных учебных заведениях) на базе полного (11-летнего) среднего образования выбор специальности осуществили 18 086 человек. По результатам конкурса на вакантные плановые места в вузах (1 760 мест) зачислены 390 человек (в том числе 167 суббакалавров), а в колледжи на базе полного среднего образования — 16 244 человека.

По итогам приема студентов в колледжи на базе 11-летнего образования плановые места заполнены на 87,92%. Вакантными остались 2 231 (12,08%) место.

Во второй половине дня 4 сентября список зачисленных на вакантные места в вузы будет представлен в 8-м выпуске журнала «Абитуриент», а список поступивших в колледжи на базе полного среднего образования — в 9-м выпуске журнала «Абитуриент» в электронном формате (PDF).

Регистрация поступивших осуществляется исключительно через портал my.gov.az. Для этого на платформе mygov запущена соответствующая услуга Министерства науки и образования. Регистрация лиц, зачисленных на вакантные места в вузы, пройдет с 11:00 8 сентября до 18:00 15 сентября, а поступивших в колледжи — с 15:00 9 сентября до 18:00 17 сентября.

Поступившим абитуриентам для прохождения регистрации необходимо сначала войти в личный кабинет на портале my.gov.az с помощью mygov ID (единой системы входа). Затем в разделе «Услуги» категории «Ведомства» выбрать Министерство науки и образования и перейти к услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».

Непрохождение регистрации в установленные сроки будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его приеме не будет направлен в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Информация о датах проведения выбора специальностей на оставшиеся вакантными места в колледжах на базе полного (11-летнего) среднего образования будет предоставлена после завершения процесса регистрации поступивших абитуриентов.