Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения
Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в высшие учебные заведения.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Было отмечено, что абитуриенты (а также суббакалавры) могут узнать результаты конкурса на официальном сайте ГЭЦ или отправив «номер дела» либо «7-значный код» из электронного заявления о выборе специальности на короткий номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).
Для участия в конкурсе на вакантные места в вузах и колледжах (средних специальных учебных заведениях) на базе полного (11-летнего) среднего образования выбор специальности осуществили 18 086 человек. По результатам конкурса на вакантные плановые места в вузах (1 760 мест) зачислены 390 человек (в том числе 167 суббакалавров), а в колледжи на базе полного среднего образования — 16 244 человека.
По итогам приема студентов в колледжи на базе 11-летнего образования плановые места заполнены на 87,92%. Вакантными остались 2 231 (12,08%) место.
Во второй половине дня 4 сентября список зачисленных на вакантные места в вузы будет представлен в 8-м выпуске журнала «Абитуриент», а список поступивших в колледжи на базе полного среднего образования — в 9-м выпуске журнала «Абитуриент» в электронном формате (PDF).
Регистрация поступивших осуществляется исключительно через портал my.gov.az. Для этого на платформе mygov запущена соответствующая услуга Министерства науки и образования. Регистрация лиц, зачисленных на вакантные места в вузы, пройдет с 11:00 8 сентября до 18:00 15 сентября, а поступивших в колледжи — с 15:00 9 сентября до 18:00 17 сентября.
Поступившим абитуриентам для прохождения регистрации необходимо сначала войти в личный кабинет на портале my.gov.az с помощью mygov ID (единой системы входа). Затем в разделе «Услуги» категории «Ведомства» выбрать Министерство науки и образования и перейти к услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».
Непрохождение регистрации в установленные сроки будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его приеме не будет направлен в высшее или среднее специальное учебное заведение.
Информация о датах проведения выбора специальностей на оставшиеся вакантными места в колледжах на базе полного (11-летнего) среднего образования будет предоставлена после завершения процесса регистрации поступивших абитуриентов.
|
Qəbul
planı
|
Qəbul olunub
|
Qəbulolma faizi
|
Vakant yerlərin
sayı (faizi)
|
Azərbaycan bölməsi
|
Rus
bölməsi
|
Bölmələr
üzrə cəmi
|
Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb etməyən ixtisaslar
|
17543
|
14873
|
616
|
15489
|
88.29
|
2054 (11.71)
|
Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar
|
932
|
700
|
55
|
755
|
81.01
|
177 (18.99)
|
Cəmi
|
18475
|
15573
|
671
|
16244
|
87.92
|
2231 (12.08)