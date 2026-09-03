В Гусаре машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Сардара Сафарова и Мубариза Ибрагимова. Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузовика.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, машине скорой помощи причинен материальный ущерб.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

https://apa.az/hadise/qusarda-tecili-tibbi-yardim-avtomobili-yuk-masini-ile-toqqusub-993498 - ФОТО