В Гусаре машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем
В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Сардара Сафарова и Мубариза Ибрагимова. Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузовика.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, машине скорой помощи причинен материальный ущерб.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
https://apa.az/hadise/qusarda-tecili-tibbi-yardim-avtomobili-yuk-masini-ile-toqqusub-993498 - ФОТО
336