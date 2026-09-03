В Баку почтили память народного артиста Яшара Нури – ФОТО

В Баку почтили память выдающегося азербайджанского актёра, народного артиста Яшара Нури в день его 75-летнего юбилея.

Коллектив Академического национального драматического театра посетил могилу артиста на Второй Аллее почётного захоронения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу драмтеатра.

В мероприятии приняли участие друзья и коллеги Яшара Нури — народный артист, председатель Союза театральных деятелей Гаджи Исмаилов, народные артисты Рафик Азимов и Али Нур, а также заслуженный артист Анар Гейбатов. Они рассказали о творческом пути и деятельности выдающегося актёра и почтили его память.

Супруга Яшара Нури Рахима Нуриева выразила благодарность руководству и коллективам Академического национального драматического театра и Союза театральных деятелей за внимание к памяти артиста.

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