Похитил девушку и несколько дней ночевал с ней в машине: Попытка скрыться закончилась арестом

В Сабунчинском районе Баку произошёл необычный инцидент.

Как сообщает Qafqazinfo, на участке посёлка Маштага, известном как Тавайлыг, автомобиль марки «Khazar» протаранил несколько других машин.

Сотрудники полиции задержали 23-летнего Рустама Габибова (имя и фамилия изменены).

В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до аварии Рустам похитил девушку, с которой познакомился в посёлке. Всё это время они передвигались на автомобиле «Khazar», которым пользовался Рустам, и ночевали в машине.

Мать девушки обратилась в полицию с просьбой помочь найти её дочь. К их поискам также подключилась подруга матери девушки, которая попыталась примирить стороны.

Женщина пригласила Рустама и девушку на встречу в район, где они проживали, заявив, что поможет решить проблему. Когда Рустам приехал на автомобиле к месту встречи, он заметил полицейскую машину и попытался скрыться на большой скорости. Именно в этот момент и произошла авария.

В отношении Рустама Габибова был составлен административный протокол. Решением Сабунчинского районного суда он подвергнут 10 суткам административного ареста.