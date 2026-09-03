 Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ

First News Media20:20 - Сегодня
Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ

Хатаинский районный суд Баку вынес приговор соучредителю и главному редактору сайта manşet.az Али Велиеву за оскорбление и клевету в адрес руководителя медиагруппы Teleqraf Айнур Джамалгызы.

Об этом Teleqraf сообщила адвокат Айнур Джамалгызы Сабина Алиева.

По её словам, Али Велиев признан виновным по статьям 147.1 и 148 Уголовного кодекса Азербайджана.

«Согласно приговору, вынесенному на заседании под председательством Фуада Ахундова, Али Велиев приговорён к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 20% его заработка в пользу государства.

Кроме того, в отношении Али Велиева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».

Поделиться:
998

Актуально

Спорт

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

В мире

Нетаньяху заявил о необходимости смены власти в Иране

Общество

Состоялся закрытый показ документального фильма «Смертельное наследие», снятого ...

Общество

Стало известно, как будут работать школы в Баку во время Гран-при Азербайджана ...

Общество

В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

В этом районе Баку снесут 15 зданий

Фонд Возрождения Карабаха выступил партнёром I Лачинского международного кинофестиваля

Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО

Нигяр Фархад освободили после допроса

В горах Шеки спасли туристку из Нидерландов после нападения собак - ВИДЕО

Муж Нигяр Фархад был задержан СГБ

Последние новости

В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

Сегодня, 23:40

Число погибших при кораблекрушении в Северном Кипре достигло 10

Сегодня, 23:37

В Нигерии при попытке хищения нефти погибли не менее 37 человек

Сегодня, 23:12

Стюардессы авиакомпании Emirates связали пассажира на рейсе в Сидней

Сегодня, 23:00

ПА ОБСЕ поддержит дальнейшую деятельность ТюркПА

Сегодня, 22:40

Нетаньяху заявил о необходимости смены власти в Иране

Сегодня, 22:20

Сахиба Гафарова: В период председательства Азербайджана значительно развилась деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения

Сегодня, 22:08

Нидерланды и Франция вывезли сотни тонн золота из США

Сегодня, 22:01

Число пожилых людей в мире впервые превысило количество детей

Сегодня, 21:40

В этом районе Баку снесут 15 зданий

Сегодня, 21:20

Трамп: США потребуют от Европы вернуть миллиарды, потраченные на помощь Киеву

Сегодня, 21:00

Фонд Возрождения Карабаха выступил партнёром I Лачинского международного кинофестиваля

Сегодня, 20:55

Против Азербайджана проводится дезинформационная кампания - MEDİA

Сегодня, 20:42

Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ

Сегодня, 20:20

Состоялся закрытый показ документального фильма «Смертельное наследие», снятого по заказу Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

Сегодня, 20:09

Наталья Шаровская поблагодарила Президента, первую леди и Фонд Гейдара Алиева

Сегодня, 20:00

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:50

Надписи, сделанные на исторических скалах в Шуше, удалили - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Похитил девушку и несколько дней ночевал с ней в машине: Попытка скрыться закончилась арестом

Сегодня, 19:30

Массовый сбой ChatGPT затронул и Азербайджан

Сегодня, 19:20
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10