Али Велиев наказан за оскорбление журналистки: 9 месяцев исправительных работ

Хатаинский районный суд Баку вынес приговор соучредителю и главному редактору сайта manşet.az Али Велиеву за оскорбление и клевету в адрес руководителя медиагруппы Teleqraf Айнур Джамалгызы.

Об этом Teleqraf сообщила адвокат Айнур Джамалгызы Сабина Алиева.

По её словам, Али Велиев признан виновным по статьям 147.1 и 148 Уголовного кодекса Азербайджана.

«Согласно приговору, вынесенному на заседании под председательством Фуада Ахундова, Али Велиев приговорён к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 20% его заработка в пользу государства.

Кроме того, в отношении Али Велиева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».