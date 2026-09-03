Число погибших при кораблекрушении в Северном Кипре достигло 10

Число погибших в результате крушения пассажирского судна у берегов города Гирне (Кирения) в Северном Кипре достигло 10 человек.

Как сообщает TRT Haber, об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

По его словам, спасатели обнаружили тело еще одного ранее пропавшего без вести пассажира.

«Таким образом, число погибших в результате крушения достигло 10», - уточнил он.

Напомним, что 30 августа у побережья Гирне перевернулось высокоскоростное пассажирское судно Filo Jet, которое выполняло рейс между портом Гирне на Северном Кипре и турецким Мерсином.

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