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Общество

В ряде районов Баку и Абшерона ограничат подачу электроэнергии

First News Media08:55 - Сегодня
В ряде районов Баку и Абшерона ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в ряде районов Ясамальского и Хатаинского районов Баку, а также поселка Масазыр Абшеронского района будут введены ограничения на подачу электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 4 сентября в ряде населенных пунктов Баку и Абшерона будут проведены ремонтные работы в электрических сетях для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В зоне обслуживания Управления энергоснабжения и продажи Ясамальского района (RETSİ) в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Таги Шахбази и в части жилого массива Второй Алатава с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии.

На улице Казимага Керимова, входящей в зону обслуживания Хатаинского RETSİ, с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет временно прекращена в связи с ремонтными работами на линии электропередачи напряжением 10 кВ.

На территории обслуживания Абшеронского RETSİ будут проведены реконструкционные работы на подстанции "Масазыр" напряжением 110/35/10 кВ. Плановое отключение с 01:00 до 03:00 затронет отдельные участки улиц Гейдара Алиева, Зарифы Алиевой, Рафига Дюнямалыева и Алиаги Вахида в поселке Масазыр.

После завершения работ абоненты в указанных районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.

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