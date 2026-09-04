Угроза жизни и здоровью: МЧС закрыло автозаправочную станцию в Физули - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горно-шахтному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановило эксплуатацию автозаправочной станции, принадлежащей Ибишову Тарьелу Казим оглу и расположенной в посёлке Гайыдыш №1 Физулинского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что на АЗС была проведена плановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.

Учитывая невозможность незамедлительного устранения выявленных нарушений и риски для жизни и здоровья граждан, эксплуатация объекта была приостановлена. Один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, вручён предпринимателю.

Кроме того, с владельцем объекта проведена профилактическая беседа по вопросам технической безопасности и даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных недочётов.