Повороты только направо и новые полосы: как изменится движение в Бинагадинском районе - ВИДЕО

В целях совершенствования дорожного движения, улучшения транспортной ситуации и обеспечения безопасности участников движения Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) провело анализ территории Бинагадинского района столицы.

Как сообщает 1news.az, согласно результатам анализа, в настоящее время на пересечении Бинагадинского шоссе с дорогой Мехдиабад и улицей Ниджата Мустафаева - особенно в часы пик - наблюдаются плотность транспортного потока и низкая пропускная способность.

Для улучшения сложившейся ситуации в организации дорожного движения на указанной территории вносятся изменения. Проект был рассмотрен и утверждён Координационным советом по транспорту.

В рамках реализуемого проекта с помощью дорожных знаков и разметки будет проведено канализирование движения. На перекрёстках предусматривается увеличение количества полос движения, а также организация движения с улицы Аттарлар только направо. Это послужит повышению пропускной способности дороги и минимизации конфликтных точек.

В то же время за счёт оптимизации режима работы светофоров будет продлена зелёная фаза по основному направлению движения, что обеспечит более эффективный и беспрепятственный транспортный поток.

Подробнее с проектом можно ознакомиться в видео: