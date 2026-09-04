В Азербайджане грузовик превысил допустимую массу более чем вдвое

В Азербайджане грузовик оказался перегружен более чем в два раза.

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции выявили грубое нарушение весовых норм при проверке грузового автомобиля Shacman с государственным регистрационным знаком 99-GU-473.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, транспортное средство проверили с использованием электронных весов. Выяснилось, что его фактическая масса составила 66 тонн при максимально допустимых 32 тоннах.

Таким образом, вес грузовика превысил установленную норму более чем в два раза.

В дорожной полиции отмечают, что эксплуатация транспортных средств с превышением допустимой массы создает дополнительные риски для безопасности движения. Значительный перегруз увеличивает тормозной путь, ухудшает устойчивость автомобиля и его способность к маневрированию, а также повышает нагрузку на шины, тормозную систему и подвеску. В результате возрастает вероятность технических неисправностей и потери управления, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Кроме того, регулярное движение большегрузных автомобилей с превышением установленных норм ускоряет износ дорожного покрытия, мостов и других элементов транспортной инфраструктуры, сокращая срок их эксплуатации.

Главное управление государственной дорожной полиции призвало перевозчиков, владельцев грузового транспорта и водителей соблюдать установленные весовые ограничения и не допускать выхода на дороги перегруженных автомобилей.