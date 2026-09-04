На двух улицах в Сабунчинском районе частично ограничат движение транспорта

В связи с предстоящими ремонтными работами будет частично ограничено движение транспортных средств на участке улицы Башира Bunyadova в Сабунчинском районе Баку и на улице Мехти Гусейнзаде в посёлке Рамана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы стартуют 5 сентября с 07:00.

Частичное ограничение движения будет действовать до полного завершения ремонтных работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и соблюдать осторожность при движении по указанной территории.