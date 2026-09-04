 Останки древнего юноши и ритуальные плиты: что скрывали курганы в Ярдымлы? - ФОТО | 1news.az | Новости
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Останки древнего юноши и ритуальные плиты: что скрывали курганы в Ярдымлы? - ФОТО

Фаига Мамедова15:55 - Сегодня
Останки древнего юноши и ритуальные плиты: что скрывали курганы в Ярдымлы? - ФОТО

В Ярдымлы в ходе археологических раскопок выявлены новые уникальные факты.

Как сообщает APA, во время археологических изысканий в высокогорных районах Ярдымлинского района были обнаружены новые данные о древних погребальных обрядах.

В результате исследований, проведённых в курганах Огю, были найдены человеческие останки, фрагменты керамической посуды и предметы ритуального характера. Ожидается, что находки предоставят важную информацию о образом жизни и верованиях племён, проживавших в этом регионе в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Археологическая экспедиция из 12 человек приступила к раскопкам кургана Огю в конце августа. На верхнем слое памятника, расположенного среди посевных площадей, на глубине около 40 сантиметров были обнаружены человеческий скелет и фрагменты керамики.

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доктора исторических наук, доцента Анара Агаларзаде, основная цель раскопок - изучение погребальной культуры древних племён, населявших высокогорные территории, а также исследование их производственного хозяйства, ремесел и быта.

Первичные находки указывают на то, что курган использовался и в IX–X веках до н. э. Археологи не исключают, что по мере продвижения к центральной камере будут выявлены ещё более древние захоронения.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, антрополог Дмитрий Кириченко отметил, что, по предварительным данным, обнаруженные кости принадлежат молодому человеку.

Курган Огю также привлекает внимание как первый крупный курган, исследуемый в высокогорной местности. В округе зафиксировано ещё около 10 курганов подобного типа.

В насыпи кургана найдены не только человеческие останки. Внимание исследователей также привлекли каменное орудие труда и тонкая каменная плитка, предположительно ритуального назначения.

Отметим, что в зависимости от объёма и назначения выявляемых артефактов археологические раскопки на данной территории продолжатся ещё некоторое время.

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