На Таймс-сквер вывесили баннер с призывом не переизбирать Джанни Инфантино

На нью-йоркской площади Таймс-сквер появился баннер, направленный против переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Как сообщает Daily Mail, на рекламной конструкции размещен лозунг «ФИФА заслуживает лидера, а не торговца» и хештег «Долой Инфантино».

Недовольство частью футбольного сообщества вызывают последние инициативы организации. В июле стало известно о планах Инфантино создать компанию FIFA Forward Enterprise для контроля над главными мужскими и женскими турнирами, проект которой должен был привлечь 4,2 млрд долларов. Против этой идеи выступили УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола и КОНМЕБОЛ, в то время как Африканская конфедерация, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других федераций поддержали главу организации.

Напомним, 56-летний Джанни Инфантино руководит ФИФА с февраля 2016 года. Следующие выборы президента организации запланированы на март 2027 года и пройдут в Марокко.