Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН включил фамилию легендарного гонщика Михаэля Шумахера в официальный онлайн-словарь, который содержит нормативное написание лексических единиц русского языка «Академос».

Слово «шума́хер» теперь имеет пометку «также о гонщике, лихаче» и является нарицательным обозначением лихача или агрессивного водителя.

В 2026 году «Феррари» отмечает 30-летие первой победы Михаэля Шумахера за команду. Семикратный чемпион Формулы-1 выступал за «Скудерию» с 1996 по 2006 год и выиграл пять титулов подряд (2000–2004). Гран-при Италии 2026 года в Монце станет одновременно 30-й годовщиной его первого успеха в составе «Феррари» (1996) и 20-й — последней победы немца в Формуле-1 (2006). Всего на итальянском этапе Шумахер побеждал пять раз.