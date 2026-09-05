В некоторых районах Азербайджана усилится ветер — предупреждение

В связи с ветреной погодой, ожидаемой с 7-го по утро 8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана, объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Уджаре, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением порывы северо-западного ветра могут достигать 20,8–28,4 м/с.

В Гедабее, Гёйгёле, Шаруре, Садараке, Губе, Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Саатлы, Джебраиле, Зангилане, Кельбаджаре, Лачыне, Физули, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Агсу, Шамахы, Исмайыллы, Зардабе, Агдаше, Агджабеди, Ходжавенде в соответствии с желтым предупреждением максимальная скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.