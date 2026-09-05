"Сабах" разгромил "Зирю" со счетом 5:0 в матче четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана

В матче четвертого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сабах" на своем поле разгромил "Зирю" со счетом 5:0. Встреча прошла на стадионе "Банк Республика Арена".

Хозяева поля обеспечили разгромный результат благодаря уверенной реализации голевых моментов. Счет в матче открыл Велько Симич на 7-й минуте. Затем Джой-Ланс Миккельс реализовал пенальти на 13-й минуте, а на 30-й минуте оформил дубль. В начале второго тайма Кристиан Нвачукву довел преимущество до крупного (51-я минута), а окончательный счет в матче установил Миккельс, записавший на свой счет третий мяч на 57-й минуте.