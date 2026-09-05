Полиция задержала подозреваемого в обмане граждан под видом продажи турпакетов

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Орхан Гусейнли, которого подозревают в мошенническом завладении деньгами граждан под видом оказания туристических услуг. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, Гусейнли через аккаунт возглавляемой им компании Renaissance Travel в соцсетях предлагал зарубежные туры на привлекательных условиях.

Используя незаконно изготовленные поддельные авиабилеты и давая ложные обещания, он входил в доверие к клиентам и получал от них различные суммы денег. По данному факту возбуждено уголовное дело, Гусейнли привлечен к следствию в качестве обвиняемого, а судом в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, в ходе проверки не подтвердились распространенные в соцсетях слухи о принадлежности туркомпании общественному активисту Илькину Рустамзаде.

Источник: Day.Az