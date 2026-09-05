«Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в стамбульском дерби

В рамках четвертого тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Улкер» состоялось принципиальное стамбульское дерби между «Фенербахче» и «Бешикташем». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева поля: на 26-й минуте отличился Милан Шкриньяр. Однако «Бешикташ» сумел переломить ход встречи. На 38-й минуте Рыдван Йылмаз восстановил равновесие, а победный гол на 73-й минуте забил точным ударом Душан Влахович.

После этой победы в активе «Бешикташа» стало 9 очков, в то время как у «Фенербахче» осталось 6 баллов.