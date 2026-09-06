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В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни с грозами, в горах возможен снег

First News Media14:52 - Сегодня
В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни с грозами, в горах возможен снег

В понедельник, 7 сентября, в ряде регионов Азербайджана пройдут локальные ливни, а в высокогорных районах ожидается выпадение снега. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменной облачности, временами пасмурной, преимущественно без осадков, однако днем местами пройдут дожди, а кое-где возможны ливни с грозами. Умеренный юго-западный ветер днем сменится на сильный северо-западный. Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 20–23°, днем — 28–32°, а вечером — 26° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах республики местами пройдут дожди, прогнозируются интенсивные ливни с грозами и град, в высокогорьях возможен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха в районах ночью составит 18–23°, днем — 30–34° тепла; в горах ночью столбики термометров опустятся до 12–17°, днем ожидается 18–23° тепла.

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