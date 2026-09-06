Виктор Осимхен и Марио Лемина пропустят три недели из-за травм

Футболисты турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен и Марио Лемина выбыли из строя на три недели из-за травм, полученных в матче 4-го тура Суперлиги Турции против «Башакшехира».

Оба игрока получили аналогичные повреждения — растяжение приводящей мышцы правого бедра. Медицинский штаб клуба уже начал курс восстановления спортсменов, которым предстоит пропустить ближайшие туры чемпионата и матчи сборных.

Сама напряженная встреча 4-го тура турецкого первенства против «Башакшехира» завершилась победой «Галатасарая» со счетом 3:2, однако этот успех омраچیлся серьезными кадровыми потерями в составе стамбульского клуба.