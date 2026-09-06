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Общество

МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать меры безопасности из-за непогоды

First News Media10:38 - Сегодня
МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать меры безопасности из-за непогоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности в связи с ожидаемыми на территории страны неблагоприятными погодными условиями.

В ведомстве подчеркнули, что для защиты от селей, наводнений и подтоплений следует держаться на безопасном расстоянии от угрожающих участков. В случае возникновения опасности необходимо незамедлительно подняться на возвышенность и следовать инструкциям спасателей.

При сильном ветре рекомендуется избегать легких конструкций, временных сооружений, рекламных щитов, а также не находиться рядом с линиями электропередач, столбами и высокими деревьями. Владельцам маломерных судов напомнили о строгом запрете на выход в море при ухудшении погоды.

Для защиты от молний и гроз специалисты советуют отключать электроприборы, не использовать телефоны на открытом воздухе, держаться подальше от ЛЭП, антенн и молниеотводов, а также не укрываться под высокими деревьями. Водителям рекомендуется остановить транспортное средство, поднять стекла и переждать непогоду внутри автомобиля.

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